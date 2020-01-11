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Son dakika: Bakanlık açıkladı! "Kapan-1 Bagok" operasyonu başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! KAPAN-1 BAGOK BAŞLADI

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca 'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "" operasyonu başlatıldı.

, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığını ve 'de "" operasyonunun başladığı açıkladı.

"KAPAN-1 BAGOK" BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı, "Mardin'de 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel katıldı. kapsamında bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

KIRAN OPERASYONLARI TAMAMLANDI

Geçen yıl Ağustos ayında başlatılan 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak İle birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamlandı.

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