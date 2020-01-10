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İngiltere'den son dakika İran uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İNGİLTERE'DEN SON DAKİKA İRAN UYARISI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, uçağının füzesiyle düşürüldüğü iddialarının ardından İngiliz vatandaşlarına İran'a giden veya bu ülkeden kalkan uçaklara binmemeleri uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı , dün akşam yaptığı açıklamada, "Ukrayna uçağının İran füzesi nedeniyle düştüğüne dair bulgular var. Bu kasıtsız olmuş olabilir." demişti.

Raab, yazılı açıklamasında, uçağın tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğu bilgisi ile bölgede artan gerilime dikkati çekti.

Bu nedenle "İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'a giden veya İran'dan kalkan uçaklara binmemeleri" tavsiyesinde bulunduklarını kaydeden Raab, "Uçağın düşmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için acilen tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Bir açıklama da İngiltere'den! Bulgular var BİR AÇIKLAMA DA İNGİLTERE'DEN! "BULGULAR VAR"

Son dakika: İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı! SON DAKİKA: İŞTE İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ PATLAMA ANI!

İRAN'DA DÜŞEN UKRAYNA HAVAYOLLARI UÇAĞI

'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, 8 Ocak'ta ABD'nin 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra havalanmasının ardından düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı UKRAYNA UÇAĞININ VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağın, İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı , ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu belirtmişti.

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