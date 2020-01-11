11 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: Libya Başbakanı El Sarrac Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAC TÜRKİYE'YE GELİYOR

haberine göre; Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) 'ye geliyor. Başkan tarafından kabul edilecek.

haberine göre; Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) 'ye geliyor.

Başkan tarafından kabul edilecek.

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