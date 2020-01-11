Son dakika: Libya Başbakanı El Sarrac Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
Son dakika haberine göre; Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Son dakika haberine göre; Libya Başbakanı El Sarrac yarın (12 Ocak 2020 Pazar) Türkiye'ye geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Deprem uzmanı canlı yayında uyardı
- Büyük Marmara Depremi öncesinde de olmuştu! Parçalı Ay Tutulması depremi tetikler mi?
- Deprem uzmanı harita üzerinde tek tek anlattı
- Depremde dikkat çeken an!
- Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!
- Bakan Kurum'dan deprem açıklaması!
- "100 belediye başkanı AK Parti’ye geçecek"
- Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de kritik kabul
- Vatandaşlar korku dolu o anları anlattı
- İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünlü sanatçı Milyoner’e katıldı! Asu Maralman kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Galatasaray, Babel'i KAP'a bildirdi!
- Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
- Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!
- İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!