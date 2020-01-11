Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Son dakika haberine göre; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'den özür dileyerek sorumluları cezalandırma sözü verdi.
AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre Ukrayna'dan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukraynalı mevkidaşına Tahran'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait PS752 sefer sayılı uçağın vurulmasına neden olanların cezalandırılacağına dair söz verdiği belirtildi.
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