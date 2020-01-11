11 Ocak 2020, Cumartesi
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Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020
RUHANİ, UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Son dakika haberine göre; , Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'den özür dileyerek sorumluları cezalandırma sözü verdi.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre 'dan yapılan açıklamada , Ukraynalı mevkidaşına Tahran'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait PS752 sefer sayılı uçağın vurulmasına neden olanların cezalandırılacağına dair söz verdiği belirtildi.

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