Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yi kabul etti
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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