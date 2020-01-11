Marmara'da peş peşe deprem

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine göre Marmara Denizi'nin Tekirdağ - Güzelköy açıklarında art arda depremler yaşanıyor.

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde üst üste tam 27 deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği bilgilere göre saat 06.28'de başlamak üzere Güzelköy açıklarında 27 tane deprem oldu. En büyüğü 3.1 olan depremlerin derinlikleri ise 10 kilometre civarında değişiyor.