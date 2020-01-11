11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmara'da peş peşe deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2020
MARMARA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

Son dakika haberine göre; 'nden gelen son dakika verilerine göre 'nin - Güzelköy açıklarında art arda depremler yaşanıyor.

Son dakika haberine göre 'nde üst üste tam 27 yaşandı.

ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği bilgilere göre saat 06.28'de başlamak üzere Güzelköy açıklarında 27 tane deprem oldu. En büyüğü 3.1 olan depremlerin derinlikleri ise 10 kilometre civarında değişiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN