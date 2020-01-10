Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek.Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

Türkiye ve Rusya Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ise, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıklamıştı.