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Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE GÖRÜŞECEK

Son dakika haberi… Başkan , pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

Başkan , pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek.

EN ÖNEMLİ KONU LİBYA

Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

SON GELİŞMELER...

Türkiye ve Rusya Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ise, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıklamıştı.

Libya’yı gözü uğruna savunan lider Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin Libya anlaşması gerçeği! LİBYA’YI "GÖZÜ" UĞRUNA SAVUNAN LİDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRKİYE’NİN LİBYA ANLAŞMASI GERÇEĞİ!

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