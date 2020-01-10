10 Ocak 2020, Cuma
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Bursa'daki vahşetin perde arkasından aşk mesajı çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
VAHŞETİN PERDE ARKASINDAN AŞK MESAJI ÇIKTI!

’da yapımı devam eden rayları yanında işkence yapılıp kalbinden bıçaklanmış halde cesedi bulunan 27 yaşındaki Yozgatlı 'ın katil zanlıları 24 saat geçmeden ekiplerince yakalandı. Elleri kelepçelenen, kamyonete bağlanıp işkence yapılan ve ağzı da koli bandıyla bantlandıktan sonra kalbinden bıçaklanan Furkan Kahraman'ın daha önce sevgilisi olan Ezgi D.'yi 1 ay önce başkasıyla evlendiği için rahatsız etmeye devam ettiği, bu sebeple eşi ve onun bir arkadaşı tarafından ilginç bir plan kurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarındaki adamın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi.

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