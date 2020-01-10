Bakan Berat Albayrak'tan Tokat ve Sivas'a teşekkür mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle Sivas ve Tokat ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Sivasve Tokat " paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz gün Tokat ve Sivas'a kritik bir ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile temaslar kuran Bakan Albayrak, önemli mesajlar verdi.
Albayrak, burada halk tarafından büyük coşku ile karşılandı. Bakan Albayrak, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.
TOKAT VE SİVAS'A TEŞEKKÜR MESAJI
Albayrak, "Teşekkürler Tokat ve Sivas #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan video içerikli bir mesaj yayımladı.
Videolarda Berat Albayrak'ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.
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