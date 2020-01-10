10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Berat Albayrak'tan Tokat ve Sivas'a teşekkür mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN TOKAT VE SİVAS'A TEŞEKKÜR MESAJI

, hesabı Twitter üzerinden "#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle ve ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Sivasve Tokat " paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.

, geçtiğimiz gün ve 'a kritik bir ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile temaslar kuran Bakan Albayrak, önemli mesajlar verdi.

Albayrak, burada halk tarafından büyük coşku ile karşılandı. Bakan Albayrak, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.

Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı Teşekkürler Sivas paylaşımı BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÇARPICI "TEŞEKKÜRLER SİVAS" PAYLAŞIMI

TOKAT VE SİVAS'A TEŞEKKÜR MESAJI

Albayrak, "Teşekkürler Tokat ve Sivas #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle hesabı Twitter'dan video içerikli bir mesaj yayımladı.

Videolarda Berat Albayrak'ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.

Bakan Berat Albayrak'tan Tokat'a teşekkür mesajı BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN TOKAT'A TEŞEKKÜR MESAJI







kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN