Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı "Teşekkürler Sivas" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Sivas ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Sivas" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.