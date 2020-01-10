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10.01.2020

Bakan Berat Albayrak'tan Tokat'a teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz gün Tokat ve Sivas’a kritik bir ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile temaslar kuran Bakan Albayrak, önemli mesajlar verdi. Albayrak, burada halk tarafından büyük coşku ile karşılandı. Bakan Albayrak, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı. “Teşekkürler Tokat ve Sivas #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor” etiketiyle sosyal medya hesabı Twitter’dan video içerikli bir mesaj yayımladı. Videolarda Berat Albayrak’ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.
Bakan Berat Albayraktan çarpıcı Teşekkürler Sivas paylaşımı BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÇARPICI "TEŞEKKÜRLER SİVAS" PAYLAŞIMI



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