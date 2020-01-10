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Sedanur Güzel'in katilleri hakkında karar çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
SEDANUR GÜZEL'İN KATİLLERİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

'ta kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki 'i cinsel istismarda bulunarak katleden sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki 'e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

GÜVENLİK NEDENİYLE YOZGAT'TA GÖRÜLDÜ

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar beraatlerini isterken duruşmaya Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile katılan Sedanur Güzel'in anne ve babası Handan ve Abdullah Güzel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Hukuk Müşaviri Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 5 dakika ara verdi.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 1 SANIĞA BERAAT

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak suretiyle sanık Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel istismar suçundan 30 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Himmet Uç ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.

Sedanur Güzel'in katili belli oldu! Müge Anlı'da aranıyordu DNA örnekleri eşleşti... SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ BELLİ OLDU! MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ...

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