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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ömür boyu nafaka eziyet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
NAFAKA İÇİN ÇÖZÜM SİNYALİ!

, "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Hakimevi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularıır yanıtladı.

"ÖMÜR BOYU NAFAKA EZİYET"

Süresiz nafakaya ilişkin soru üzerine Gül, "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir. Ülkelere baktığımızda belli süreleri olanlar var. Hakimin takdirine bırakılan yerler de var. Hakim tarafların durumuna göre kendi karar verebiliyor.

"AYRICA YENİ BİR MAĞDURİYET YARATABİLİR"

Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir, bu Meclisin takdirinde olacak bir konu. Ama bunu çözerken aldığı 300-400 lirayla hayatını sürdüren kadının nafakasının elinden alınması da ayrıca yeni bir mağduriyet yaratabilir. Dolayısıyla bu adımı atarken yeni mağduriyetler oluşmasına izin verilmemesi gerekir" diye konuştu.

Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı? YENİ NAFAKA YASASINDA SON DURUM NEDİR? SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

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İsmail Badioglu İsmail Badioglu

Böyle giderse kadın cinayetleri daha da artar biraz evli kalıp boşanıyor erkek evimi gecindirecek nafakami ödeyecek sınırlama gelmesi lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2020 16:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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