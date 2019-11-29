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Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası son durum nafaka ödeyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yargı Reformu kapsamında TBMM'ye sunulması beklenen 2. Yargı Paketi'nde nafaka düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Süresiz nafaka ödeyenler için yapılması beklenen düzenlemede üst sınırın 5 yıl olarak belirlenmesi gündemde. İşte, yeni nafaka yasasında son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 29.11.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 01:50
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