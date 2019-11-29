Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Süresiz nafaka uygulamasında ise her iki bakanlık uzlaşmaya vardı. Buna göre, süresiz nafaka uygulaması kalkmayacak. Hakime bazı istisnai durumlar için, takdir yetkisi verilecek. Örneğin bir hakim, kadının boşandığı yaş, çocuk sayısı ve engellilik gibi durumlarında süresiz nafaka kararı verebilecek.