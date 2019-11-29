29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası son durum nafaka ödeyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yargı Reformu kapsamında TBMM'ye sunulması beklenen 2. Yargı Paketi'nde nafaka düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Süresiz nafaka ödeyenler için yapılması beklenen düzenlemede üst sınırın 5 yıl olarak belirlenmesi gündemde. İşte, yeni nafaka yasasında son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 01:50
  • 1
  • 11
Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Yeni nafaka yasası son durum nedir? Milyonlarca kişinin merakla beklediği düzenlemede sona gelindi. Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan düzenleme için düğmeye basıldı. Yargı Reformu kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın TBMM'ye sunması beklenen 2. Yargı Paketi'nde yer alan nafaka düzenlemesinde üst sınırla ilgili belirsizlik sürüyor. Peki, süresiz nafaka kalkacak mı? İşte detaylar…

  • 2
  • 11
Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

NAFAKA YASASI SON DURUM NEDİR?

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, üst sınır konusunda anlaşma sağlayamadığını, bu nedenle düzenlemenin 3. Yargı Paketi'ne kalacağı açıklandı.

  • 3
  • 11
Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Her iki bakanlık, nafakada evlilik süresine bakılmaksızın nafaka ödeme alt sınırını anlaşarak 2 yıl olarak belirledi. Adalet Bakanlığı üst sınırın evlilik süresi dikkate alınmaksızın 5 yılla sınırlı kalmasını talep etti.

  • 4
  • 11
Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Aile, Bakanlığı ise üst sınırın 5 yıl olarak belirlenmesinin mağduriyet yaratacağını ileri sürerek, evlilik süresi kadar olmasında ısrarcı oldu. Her iki bakanlık arasında düğüm haline gelen sorunun çözüm adresi ise Külliye olacak. Başkan Erdoğan, nafakanın üst sınırına ilişkin olası diğer ihtimalleri masaya yatırarak son kararı verecek.

  • 5
  • 11
Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?

Süresiz nafaka uygulamasında ise her iki bakanlık uzlaşmaya vardı. Buna göre, süresiz nafaka uygulaması kalkmayacak. Hakime bazı istisnai durumlar için, takdir yetkisi verilecek. Örneğin bir hakim, kadının boşandığı yaş, çocuk sayısı ve engellilik gibi durumlarında süresiz nafaka kararı verebilecek.