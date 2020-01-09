Başkan Erdoğan'dan Berfin Özek mesajı: Tüm yargı dünyasına sesleniyorum...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e yönelik asitli saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm yargı dünyasına sesleniyorum diyen Başkan Erdoğan, “Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın? Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde açıklamalarda bulundu. Aile yapısına zarar verildiğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"EVLİLİK YAŞI İLERLİYOR"
Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmemizin gereklerinden biri aile kurumunu bir arada tutabilmektir. Aile kurumu dağılan bir ülkenin yerle yeksan olması kaçınılmazdır. Batı çöküyor, çünkü aile diye bir kavram kalmadı. Aile kavramı dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Güçlü aileleri kuracağız ki güçlü devlet olalım. Evlilik yaşı ilerliyor, böyle bir şey olur mu? Evlilik dışı ilişki özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonlarda bunların kampanyası yapılıyor, bunlara dikkat edin. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna tavır koymamız lazım.
BERFİN MESAJI
Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü aile kurumunun güçlendirmesinden geçiyor. Geçenlerde bir alçak, namussuz meşru olmayan bir yaşamla bir kıza asit atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13.
"BÖYLE BİR OLAY, KENDİ KIZININ BAŞINA GELMİŞ OLSA ORADA NASIL DEĞERLENDİRİR"
Ben soruşturuyorum, verilen cevap; 'kanunun en yüksek oranı bu' diyorlar. Bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki, 'Siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz?' Ben kanundan değil, haktan, hukuktan bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın?
"HUKUK EŞİTTİR KANUN DEĞİLDİR"
Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin. Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.
13 YIL 6 AY CEZA VERİLMİŞTİ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in, asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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