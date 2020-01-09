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09.01.2020

AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den Mansur Yavaş'a tepki: Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?

Ankara'nın çok kullanılan caddelerinden biri olan Mamak Caddesi'nde asfaltta açılan çukurlar vatandaşları ve sürücüleri çileden çıkardı. Duruma karşı CHP'li Mansur Yavaş'ın duyarsız davranması şaşkınlık yaratırken AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Artık vicdanım dayanmıyor. Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

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