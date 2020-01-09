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Son dakika: Dijital takografa geçişte süre uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
ARAÇ KULLANANLARI İLGİLENDİRİYOR! SÜRE 6 AY UZATILDI

Son dakika haberi... Dijital takografa geçişte süre uzatımı 'de yayımlandı. Buna göre taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlarda geçiş süresi 6 ay uzatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

SÜRE NE ZAMAN SONA ERMİŞTİ?

Buna göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının ile değiştirilmesi zorunluğu 10 Temmuz'a kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Aralık 2019'da sona ermişti.

SÜRE 6 AY UZATILDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 350 bin araçta dijital takografa geçilirken, 150 bin araçta henüz dönüşüm tamamlanmadı. Oluşan yoğunluk nedeniyle dijital takografa geçiş süresi 6 ay uzatılmış oldu.

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