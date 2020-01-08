08 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya PAJK darbesi! Esme Erat ve şoförü öldürüldü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
PKK'YA PAJK DARBESİ! AZILI TERÖRİST VE ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ!

Son dakika haberi... 'nın en üst kadın yapılanması 'ın sözde yöneticisi ve şoförü, ve 'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

'nın en üst kadın yapılanması 'ın sözde yöneticisi ve şoförü, ve 'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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