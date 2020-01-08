08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Uçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
UÇAĞIN İNİŞ TAKIMINDA ÖLÜ ÇOCUK BULUNDU

Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan şehrinden 'e giden uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Güvenlik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

havalimanında Abidjan'dan Paris'e gelen uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında olduğu düşünülen bir çocuğun cansız bedeni bulundu. trajik olayı doğrulayarak, dün akşam Abidjan'dan kalkan uçağın sabah saatlerinde Paris Charles de Gaulle havalimanına indiğini, uçağın iniş takımlarında, saklanmış 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

SON YILLARDA...

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Son yıllarda 'dan çok sayıda iniş takımlarına gizlice binip orada donarak ya da ezilerek hayatını kaybeden genç var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN