Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den ikinci zirve
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin TürkAkım hattının açılmasından hemen sonra yeniden bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları da yer aldı. İki lider zirvede İran-ABD gerili, Libya ve Suriye meselelerini masaya yatırdı.Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi.
Açılış töreninin ardından Erdoğan ve Putin Haliç Kongre Merkezi'nde ikili görüşmeye geçti.
MASAYA NELER YATIRILDI?
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.
İki lider zirvede İran-ABD gerili, Libya ve Suriye meselelerini masaya yatırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ZİRVESİ SONA ERDİ! ERDOĞAN'DAN PUTİN'E "TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI" KİTABI HEDİYE ETTİ
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