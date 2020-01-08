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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den ikinci zirve

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'DEN İKİNCİ ZİRVE

Son dakika haberi... Başkan ile Devlet Başkanı Putin TürkAkım hattının açılmasından hemen sonra yeniden bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları da yer aldı. İki lider zirvede İran-ABD gerili, Libya ve Suriye meselelerini masaya yatırdı.

'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Başkan ve Rusya Devlet Başkanı gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından Erdoğan ve Putin Haliç Kongre Merkezi'nde ikili görüşmeye geçti.

MASAYA NELER YATIRILDI?

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

İki lider zirvede İran-ABD gerili, Libya ve Suriye meselelerini masaya yatırdı.
SON DAKİKA: TürkAkım projesi açıldı! Erdoğan ve Putin’den flaş mesajlar… SON DAKİKA: TÜRKAKIM PROJESİ AÇILDI! ERDOĞAN VE PUTİN'DEN FLAŞ MESAJLAR…
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN TÜRKAKIM PAYLAŞIMI
Başkan Erdoğan ve Putin zirvesi sona erdi! Erdoğan'dan Putin'e Türkiye-Libya Mutabakatı kitabı hediye etti BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ZİRVESİ SONA ERDİ! ERDOĞAN'DAN PUTİN'E "TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI" KİTABI HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinden ilk kareler BAŞKAN ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER
Putin: TürkAkım özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi PUTİN: TÜRKAKIM ÖZEL VE BENZERİ OLMAYAN GAZ ULAŞTIRMA SİSTEMİ

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