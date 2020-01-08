Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı
Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren TürkAkım projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.
Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren TürkAkım projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.
"TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI HAYIRLI OLSUN"
Albayrak paylaşımında; "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğal gaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğal gazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.
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