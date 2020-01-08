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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN TÜRKAKIM PAYLAŞIMI

'yi bölgenin üssü konumuna getiren projesi Başkan Erdoğan ve lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.

'yi bölgenin üssü konumuna getiren projesi Başkan Erdoğan ve lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.

"TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI HAYIRLI OLSUN"

Albayrak paylaşımında; "Türkiye'yi enerjide, özellikle ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğal gazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.

Son dakika: TürkAkım projesi tanıtım videosu yayınlandı SON DAKİKA: TÜRKAKIM PROJESİ TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI
SON DAKİKA: TürkAkım projesi açıldı! Erdoğan ve Putin’den flaş mesajlar… SON DAKİKA: TÜRKAKIM PROJESİ AÇILIYOR! ERDOĞAN VE PUTİN'DEN FLAŞ MESAJLAR…

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