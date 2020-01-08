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İran'ın ABD üslerini vurması! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN ABD ÜSLERİNİ VURDU! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Başkan , 'ın 'taki üslerini vurmasıyla ilgili, "Gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Amacımız gerilimin düşmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz cuma günü hava saldırısında öldürülmesinden sonra dün gece saatlerinde, 'taki ABD üslerini vurdu. İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü açıklarken ABD tarafı bunu yalanladı.

Başkan Erdoğan'dan İran'ın ABD üslerini vurması sonrası ilk açıklama |Video sondakika BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İRAN'IN ABD ÜSLERİNİ VURMASI SONRASI İLK AÇIKLAMA |VİDEO SONDAKİKA

Tüm dünya bu sıcak gelişmeleri yakından takip ederken Başkan da konu hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Amacımız gerilimin düşmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"VESAYET SAHNESİ HALİNE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"Bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. olarak ne 'ın ne 'nin ne 'ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.

"HASSASİYETİMİZİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDUK"

Komşumuz Irak, zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için önemlidir. Arabı, Türkü, Kürdüyle Irak halkının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyduk. Kargaşa ve çatışmalarla anılan Irak'ın yeniden huzura kavuşması için büyük çaba harcadık. ve terörü mücadelesinde Irak'a her alanda destek verdik.

"TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Son bir haftada çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Dışişleri bakanımız da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim kılmaktır. Bölgemiz son 20 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle zaten bitap düştü. Vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi.

"DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRECEK"

Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve göz yaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve değerli dostum sayın Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın da katkısıyla inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum. Bir kez daha TürkAkım projesinin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu projenin mimari olarak gördüğüm sayın Putin'e ve heyetine teşekkür ediyorum."

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