İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü

Son dakika haberi... İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu'da yer alan birçok ünlü ismin alışveriş yapmak için tercih ettiği Zorlu Center AVM'deki Beymen'e ait kafenin terası, müşterilerin üzerine çöktü.

Olayda çöküntü altında kalan kişiler yaralarla kurtarılırken can kaybı veya ağır yaralanma olmadığı öğrenildi.