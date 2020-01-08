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İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İSTANBUL'DA AVM'DE KAFENİN ÇATIŞI ÇÖKTÜ

Son dakika haberi... Zincirlikuyu'da bir 'de bulunan kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... Zincirlikuyu'da bir 'de bulunan kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü | İlk görüntüler SON DAKİKA: İSTANBUL'DA AVM'DE KAFENİN ÇATIŞI ÇÖKTÜ | İLK GÖRÜNTÜLER

Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu'da yer alan birçok ünlü ismin alışveriş yapmak için tercih ettiği Zorlu Center AVM'deki Beymen'e ait kafenin terası, müşterilerin üzerine çöktü.

Olayda çöküntü altında kalan kişiler yaralarla kurtarılırken can kaybı veya ağır yaralanma olmadığı öğrenildi.

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