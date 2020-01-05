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05.01.2020
Son dakika: Darbeci Hafter'in Trablus'ta askeri okulu bombaladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı |Video
Libya'da darbeci general Hafter'in ordusu, Trablus'ta bir askeri okulun öğrenci yurdunu savaş uçaklarıyla vurdu. Katliamda, çoğu öğrenci 38 kişi hayatını kaybetti. Korkunç saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Libya'nın darbeci general Hafter, uluslararası camiayı hiçe sayan katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Hafter'e bağlı savaş uçakları, başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesinde, askeri okul öğrencilerine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 38 kişi yaşamını yitirdi 33 kişi de yaralandı. Ölenleri çoğu yaşları 18 ila 25 arasında değişen öğrencilerdi.
Hafterin uçakları, askeri okul yurduna yönelik hava saldırısını, tam da öğrencilerin yoklama yaptığı ana denk getirdi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Alçak saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede toplanan askeri okul öğrencilerin vurulduğu o anlar var.
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