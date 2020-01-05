Türk askeri Libya yolcusu! Komando ve özel kuvvetler bölgede olacak |Video

Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından gözler bu ülkeye gidecek birliklere çevrilmiş durumda. Türkiye'nin, Libya'nın talebi doğrultusunda bölgeye hava, kara ve deniz gücünden oluşan askeri birlikler göndermesi bekleniyor.

Hava, kara ve deniz gücünden oluşan askeri birlikler Libya'ya gidecek. Bölgede hem güvenlik sağlanacak hem de ulusal mutabakat hükümeti

askerlerine eğitim verilecek.

Libya tezkeresinin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler bölgeye gönderilecek askeri güçler çevrildi. Libya'nın talepleri doğrultusunda yapılan planlamalarda asker sayısının kademeli olarak artırılması gündemde. Özellikle hava savunma unsurları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA'larla (Silahlı İnsansız Hava Aracı), deniz kuvvetlerine bağlı gemilerin gönderilmesi bekleniyor.

KOMANDO VE ÖZEL BİRLİKLER LİBYA YOLCUSU

Libya'ya gidecek askeri birlikler içinde ağırlıklı bölümünü kara birlikleri oluşturacak. Komando ve özel kuvvetler personelinin yer alacağı birliklerde

Libya milislerine eğitim verecek eğitmen subay ve astsubaylar da bulunacak.

Libya'ya gidecek birlikler doğrudan çatışmalara girmeyecek ancak belirlenen angajman kuralları çerçevesinde kendilerine yönelik bir saldırı olması durumunda misliyle karşılık verecek. Yapılan anlaşmalar kapsamında savunma ofisi oluşturulacak. Türkiye, Libya'nın askeri ve iç güvenlik birimlerinin yeniden organize edilmesi için destek verecek.

Ayrıca ulusal mutabakat hükümetine bağlı bir ani müdahale gücü oluşturma programının da hayata geçirilmesi bekleniyor.

TUNUS VE CEZAYİR ÜSLERİNİ GÜNDEMDE

Askerlerin hangi yoldan Libya'ya gönderileceğine ise ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altındaki Trablus ve Misrata Havaalanlarının güvenlik durumuna göre karar verilecek. Öte yandan bölgede Libya ulusal hükümeti ve Türkiye'yi destekleyen Tunus ve Cezayir'in üslerinin de ihtiyaç halinde kullanılması gündemde.

Libya'ya asker gönderilmesi için planlama sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından bir de fotoğraf paylaşıldı.

"amfibi komandolar göreve hazır" notuyla paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.