Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesinin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN-BORİSOV GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.