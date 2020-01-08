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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi başladı. 'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesinin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la görüştü.

Başkan , Rus doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN-BORİSOV GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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