Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı
Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'dan ayrıldı. Putin'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve öteki ilgililer uğurladı.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarının ardından saat 19.10'da İstanbul'dan ayrıldı.
Gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Putin, sonrasında TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.
İKİ ÜLKE DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI DA HAZIR BULUNDU
Putin, törenin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha bir araya gelirken, görüşmede iki ülke dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la akşam yemeğinde bir araya gelen Putin, Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılarak Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'ne geldi.
Putin'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve öteki ilgililer uğurladı.
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