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Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
VLADİMİR PUTİN İSTANBUL'DAN AYRILDI

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Rusya Devlet Başkanı , İstanbul'dan ayrıldı. Putin'i Enerji ve ve öteki ilgililer uğurladı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı , resmi temaslarının ardından saat 19.10'da İstanbul'dan ayrıldı.

Gün içinde Cumhurbaşkanı 'la görüşen Putin, sonrasında TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

İKİ ÜLKE DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI DA HAZIR BULUNDU
Putin, törenin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha bir araya gelirken, görüşmede iki ülke dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la akşam yemeğinde bir araya gelen Putin, 'nden ayrılarak 'ndaki 'ne geldi.

Putin'i Enerji ve ve öteki ilgililer uğurladı.

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