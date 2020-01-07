Son dakika: Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre; Ankara'da sabah saat 08.01'de merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ankara'da son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 08.01'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (7 OCAK)

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy

07.01.2020 08:01:05 DDA 40.1191 33.2776 7.03 Mw 3.8 Türkiye Ankara Akyurt

07.01.2020 06:30:47 DDA 37.8381 29.6355 4.74 ML 2.2 Türkiye Denizli Çardak

07.01.2020 06:11:54 DDA 38.2786 30.7526 6.96 ML 1.6 Türkiye Isparta Senirkent

07.01.2020 05:52:04 DDA 37.5820 38.5006 7.03 ML 1.2 Türkiye Adiyaman Samsat

07.01.2020 04:27:41 DDA 38.4803 38.8820 6.86 ML 1.0 Türkiye Elazig Baskil

07.01.2020 04:24:39 DDA 38.3710 38.9330 7.00 ML 1.5 Türkiye Elazig Sivrice

07.01.2020 04:23:56 DDA 38.8003 38.2701 6.92 ML 1.7 Türkiye Malatya Arguvan

07.01.2020 04:07:15 DDA 38.2743 38.6620 7.05 ML 1.5 Türkiye Malatya Battalgazi

07.01.2020 03:52:26 DDA 38.3590 39.0360 7.86 ML 1.4 Türkiye Elazig Sivrice

07.01.2020 03:50:29 DDA 38.3966 38.9628 13.78 ML 1.2 Türkiye Elazig Sivrice