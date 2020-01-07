Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Türkiye'ye geliyor

Son dakika gündem haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bugün Türkiye'ye geliyor. İtalyan Bakan Maio İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında göreve başlayan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu ile ikili ilişkiler ile Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun bu akşam İstanbul'da görüşmesi planlanıyor.