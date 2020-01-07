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Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARET

Son dakika gündem haberi... İtalya Dışişleri Bakanı bugün 'ye geliyor. Bakan Maio 'da Dışişleri Bakanı ile temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında göreve başlayan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, 'ye yapacağı ilk ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu ile ikili ilişkiler ile Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı ve mevkidaşı Di Maio'nun bu akşam 'da görüşmesi planlanıyor.

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