Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye '13 intikam senaryosu'

İran, ABD'ye karşı 13 intikam senaryosunun hazır olduğunu duyurdu. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra intikam yemini eden İran, Amerika Birleşik Devletlerine karşı intikam senaryolarını devreye sokacağını duyurdu. Bilindiği gibi Trump, Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Twitter'da ABD bayrağı paylaşmıştı.

Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık olarak İran'ın 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI SÜLEYMANİ, ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor. Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

"ACI BİR İNTİKAM..."

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.