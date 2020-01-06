Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç kaleme aldı: Kemal Bey tarih yazıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle Barış Pınarı Harekatı sonrasında adeta destan yazılan dış politika tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ancak ana muhalefet kanadında durum biraz farklı...Öyle ki Türkiye'nin dış politikasını eleştirirken söyledikleri arasındaki çelişki tüm Türkiye'yi güldüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarih bilgisi de sorgulanmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç bu konuda bir yazı kaleme aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı durumu gözler önüne serdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar:

Kemal Kılıçdaroğlu tarihçi değildir ama tarihi yeniden yazar. "SSK müdürlüğünden emekli memurun yazacağı tarih de işte o kadar olur" diyebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Kemal Bey tarihçilerimizin önünde yeni ufuklar açmıştır. O ufuklar bir daha kapatılamamıştır.

BAKIN NELER OLUYOR?

Hemen her konuyu "tarihçilere bırakalım" demeyi biliyorsunuz ya, işte Kemal Bey'e bırakınca böyle oluyor. Bakın neler oluyor? Kemal Bey, önce "Atatürk'ün Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladığını" keşfetti. Gerçi Atatürk 1938'de ölmüş, Köy Enstitüleri 1940'ta kurulmuştu ama Kemal Bey yaptığı derin arşiv çalışmalarıyla işin aslını ortaya çıkarmıştı."