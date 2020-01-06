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Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç kaleme aldı: Kemal Bey tarih yazıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ÇARPICI YAZI: KEMAL BEY TARİH YAZIYOR

Başkan liderliğinde özellikle Barış Pınarı Harekatı sonrasında adeta destan yazılan tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ancak ana muhalefet kanadında durum biraz farklı...Öyle ki 'nin dış politikasını eleştirirken söyledikleri arasındaki çelişki tüm Türkiye'yi güldüren 'nun tarih bilgisi de sorgulanmaya devam ediyor. yazarı bu konuda bir yazı kaleme aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı durumu gözler önüne serdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar:

tarihçi değildir ama tarihi yeniden yazar. "SSK müdürlüğünden emekli memurun yazacağı tarih de işte o kadar olur" diyebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. tarihçilerimizin önünde yeni ufuklar açmıştır. O ufuklar bir daha kapatılamamıştır.

BAKIN NELER OLUYOR?

Hemen her konuyu "tarihçilere bırakalım" demeyi biliyorsunuz ya, işte Kemal Bey'e bırakınca böyle oluyor. Bakın neler oluyor? Kemal Bey, önce "Atatürk'ün 'ni kurarak işe başladığını" keşfetti. Gerçi Atatürk 1938'de ölmüş, Köy Enstitüleri 1940'ta kurulmuştu ama Kemal Bey yaptığı derin arşiv çalışmalarıyla işin aslını ortaya çıkarmıştı."

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