Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç kaleme aldı: Kemal Bey tarih yazıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle Barış Pınarı Harekatı sonrasında adeta destan yazılan dış politika tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ancak ana muhalefet kanadında durum biraz farklı...Öyle ki Türkiye'nin dış politikasını eleştirirken söyledikleri arasındaki çelişki tüm Türkiye'yi güldüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarih bilgisi de sorgulanmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç bu konuda bir yazı kaleme aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı durumu gözler önüne serdi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar:
Kemal Kılıçdaroğlu tarihçi değildir ama tarihi yeniden yazar. "SSK müdürlüğünden emekli memurun yazacağı tarih de işte o kadar olur" diyebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Kemal Bey tarihçilerimizin önünde yeni ufuklar açmıştır. O ufuklar bir daha kapatılamamıştır.
BAKIN NELER OLUYOR?
Hemen her konuyu "tarihçilere bırakalım" demeyi biliyorsunuz ya, işte Kemal Bey'e bırakınca böyle oluyor. Bakın neler oluyor? Kemal Bey, önce "Atatürk'ün Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladığını" keşfetti. Gerçi Atatürk 1938'de ölmüş, Köy Enstitüleri 1940'ta kurulmuştu ama Kemal Bey yaptığı derin arşiv çalışmalarıyla işin aslını ortaya çıkarmıştı."
YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milyonlar aynı sloganı attı! Hamaney ağladı
- İstanbul halkı isyan etti! Değnekçiyi geçtiler...
- Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye ikinci saldırı
- Hükümetten e-Devlet açıklaması
- Jandarma personeline FETÖ operasyonu
- İran'da alarm! Savunma mı saldırı mı?
- Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması
- Yoğun yağış okulları tatil ettirdi!
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- YPG-PKK bölgede ateşle oynuyor! Yüzlerce kişiyi...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kar tatili olan iller: 6 Ocak hangi illerde kar tatili oldu? Kar tatili son dakika açıklamaları!
- 6 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Sivas kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?
- Malatya yarın okullar tatil mi? (6 Ocak) Malatya kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mİ?
- Mersin’de “kırmızı” alarm! 6 Ocak Mersin’de yarın okullar tatil mi? Mersin okulllar tatil mi?
- BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…