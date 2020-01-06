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2020 yılı içinde Porsav'ın test atışı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
MİLLİ STİNGER GELİYOR!

2020 yılı içinde, taşınabilir omuzdan fırlatılan karadan havaya füze sistemi olan 'ın harp başlıklı güdümlü test füzesi atış testlerinin yapılacağı belirtildi.

'nin de dahil olduğu 30 ülkede kullanılan FIM-92 Stinger ile aynı işlevde bir silahın üretilmesi ve halihazırda envanterde bulunan Stinger'lerin yerini almak üzere geliştirilmeye başlanan 'ın harp başlıklı atışlı testlerinin 2020 yılı içerisinde yapılacağı bildirildi.

6 KİLOMETRE MENZİL

Star'ın haberine göre; 4 kilometre irtifa ve 6 kilometre menzile kadar etkili olacağı belirtilen milli taşınabilir hava savunma füze sistemi, hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelim sağlayan silah, isabet başarısı ve menzili içerisinde etkili tahrip sistemi sayesinde stratejik önemi olan bir ekipman olacak.

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