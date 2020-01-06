Ankara'da kar yağışı ulaşımı etkiledi! Mansur Yavaş ilk karda sınıfta kaldı!

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Araçlar yolda kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin duyarsızlığı ise pes dedirtti. Vatandaşlar tuzlama çalışmalarının yapılmamasından şikayet etti.

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesini kısaltan yoğun kar yağışı, trafik akışını yavaşlattı.

Şehir içinde kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, şehir girişlerinde ağır tonajlı araçlar kuyruklar oluşturdu.

Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut gibi metropol ilçelerde kaygan yollar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

BELEDİYENİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SINIFTA KALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele konusunda sınıfta kaldığını gösterdi. Meteorolojiden Ankara'da kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen tedbirlerin alınmaması vatandaşları da isyan ettirdi. Ana harteller karla kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.