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Ankara'da kar yağışı ulaşımı etkiledi! Mansur Yavaş ilk karda sınıfta kaldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ! MANSUR YAVAŞ İLK KARDA SINIFTA KALDI!

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Araçlar yolda kaldı. 'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibinin duyarsızlığı ise pes dedirtti. Vatandaşlar tuzlama çalışmalarının yapılmamasından şikayet etti.

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesini kısaltan yoğun kar yağışı, trafik akışını yavaşlattı.

Şehir içinde kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, şehir girişlerinde ağır tonajlı araçlar kuyruklar oluşturdu.

Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut gibi metropol ilçelerde kaygan yollar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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karla mücadele konusunda sınıfta kaldığını gösterdi. Meteorolojiden 'da kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen tedbirlerin alınmaması vatandaşları da isyan ettirdi. Ana harteller karla kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

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