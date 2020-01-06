Son dakika: Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Marka olarak...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi. Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair AA'nın sorularını yanıtladı. Varank, yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi.

"YERLİ OTOMOBİLİ DESTEKLEME ORANI YÜZDE 97,6"

Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.



YERLİ OTOMOBİL FABRİKA NE ZAMAN KURULACAK?

Öte yandan Bakan Varank, "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." şeklinde konuştu.







"MARKA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"



Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirtti ve "Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak" ifadelerine yer verdi.



"32 FİRMADAN BAŞVURU ALINDI"



Varank, "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz" dedi.