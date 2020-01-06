06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.01.2020

Son dakika: Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Marka olarak...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi. Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair AA'nın sorularını yanıtladı. Varank, yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi.

"YERLİ OTOMOBİLİ DESTEKLEME ORANI YÜZDE 97,6"

Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.

YERLİ OTOMOBİL FABRİKA NE ZAMAN KURULACAK?

Öte yandan Bakan Varank, "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." şeklinde konuştu.



"MARKA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili konusunda, tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürdüğünü, bu sürecin sene içinde tamamlanacağını belirtti ve "Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak" ifadelerine yer verdi.

"32 FİRMADAN BAŞVURU ALINDI"

Varank, "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Varank: Yerli otomobil için marka...
Varank: Yerli otomobil için marka...
Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması
Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi
Başkan Erdoğan: Montrö Boğaz'ı bağlar
Başkan Erdoğan: Montrö Boğaz'ı bağlar
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi Başkan Erdoğan'ı güldürdü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi Başkan Erdoğan'ı güldürdü
Başkan Erdoğan'dan Süleymani hakkında ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan Süleymani hakkında ilk açıklama
Rus savaş gemisi İstanbul Bğazı'nda...
Rus savaş gemisi İstanbul Bğazı'nda...
Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki
Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki
MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı
MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı
İmamoğlu'na çağrı! Sesimizi duy
İmamoğlu'na çağrı! "Sesimizi duy"
Son anket sonucu açıklandı! Cumhur İttifakı...
Son anket sonucu açıklandı! Cumhur İttifakı...
Daha Fazla Video Göster