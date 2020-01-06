Hapsi istenen ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in soruları nasıl sızdırdığı belli oldu!
Hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından 18,5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in soruları nasıl sızdırdığı ortaya çıktı. ÖSYM'de uzman olarak görevli olan N.T.’nin ifadeleri dikkati çekti.
ÖSYM Başkanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görevli. N.T., iddianamede, Demir'in 2015 yılındaki YGS sorularının yüklendiği "SIR" cihazının şifresini bildiğini yaşadığı örnekle anlattı. 15 Mart 2015'de yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sorularının Biyoloji alanına ait 13 sorunun hazırlanmasında görev aldığını ve ayrıca bu sınavın koordinatörlüğü görevini de yürüttüğünü belirten N.T. 23 Şubat 2015'de sabah 10.00-11.00 saatleri arasında ÖSYM Başkanı Ali Demir ve diğer görevli arkadaşlar ile Kapalı METEKSAN'a (ÖSYM soruların basıldığı matbaa) gittiklerini söyledi. N. T. SIR cihazının METEKSAN'da bulunan bilgisayara takıldığını, ancak felsefe, matematik, fizik, kimya ve biyoloji sorularının tamamının, coğrafya sorularının ise bir kısmının cihaz içerisinde bulunamadığını dile getirdi.
ŞİFREYİ BİLMEDEN SORULARI YÜKLEDİ
Olayı Demir'e anlattığını ve bizzat bilgisayar üzerinde de gösterdiğini belirten N.T. aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı: "Ali Demir, durumu anlamaya çalıştıktan sonra 'ben tekrar soruları sır cihazına yükleyip geleyim' dedi. Ben de bunun üzerine; 'sır cihazına benim kartım ile şifrem girilerek yükleme yapıldı. Siz nasıl giriş yapacaksınız hocam' diye sordum. Bana kendisi kapalı dönemde olduğu için dışarıya çıkma yasağı bulunduğunda kartı olduğunu söyledi. Çekmecemdeki yükleme yapılan odanın anahtarı ile kartın şifresini istedi. Bende bunun üzerine şifreyi yazıp verdim."
"BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI"
Demir'in yaklaşık 2-3 saat sonra başka bir "SIR" cihazı ile METEKSAN'a geldiğini kaydeden N.T., "Kendisine 'ne yaptınız hocam halledebildiniz mi?' diye sordum. Bana, 'hallettik, hatta senin kartına ve şifrene dahi ihtiyaç olmadı, sır odasındaki bilgisayarda soruların bir kopyası da şifresiz olarak tutuluyormuş" dedi.
"SINAV SORULARININ SIR CİHAZINA YÜKLENDİĞİ SIRADA..."
Ayrıca çekmecenin anahtarı ile kartın şifresini yazdığım kâğıdı geri verdi. Bu durum karşısında çok şaşırdım, çünkü böyle bir durum olmamalıydı. Olay büyük bir güvenlik açığını işaret ediyordu. Aynı zamanda soruları art niyetli başka birileri de alabilirdi. Sınav sorularının SIR cihazına yüklendiği sırada bir kopyasının da başka bir yerde tutulduğunu o zamana kadar bilmiyordum. Diğer arkadaşların da bu durumu bildiklerini düşünmüyorum" ifadesi iddianamede yer aldı.
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