Kemal Kılıçdaroğlu tarihçi değildir ama tarihi yeniden yazar."SSK müdürlüğünden emekli memurun yazacağı tarih de işte o kadar olur" diyebilirsiniz ama yanılıyorsunuz.Kemal Bey tarihçilerimizin önünde yeni ufuklar açmıştır. O ufuklar bir daha kapatılamamıştır.Hemen her konuyudemeyi biliyorsunuz ya, işte Kemal Bey'e bırakınca böyle oluyor.Bakın neler oluyor?Kemal Bey, öncekeşfetti.Gerçi Atatürk 1938'de ölmüş, Köy Enstitüleri 1940'ta kurulmuştu ama Kemal Bey yaptığı derin arşiv çalışmalarıyla işin aslını ortaya çıkarmıştı.Kemal Bey, giderek, Atatürk'ün iddia edildiği gibi 1938'de ölmediğini de ispatladı.Çünkü Kemal Bey'e sorarsanız Atatürkbirtakım kanunlar çıkarmıştı...Herhalde Atatürk, asıl, 1950'de halkın oylarıyla karşıdevrim olunca ve Atatürk'ün başbakanı Celal Bayar iktidara gelince ölmüş olmalıydı...Aman iyi ki ana muhalefet lideri olarak kaldı ve kalacak... Bir de iktidara gelseydibile söyleyebilirdi.Bunu söyleyen başbakan da görmedik mi?

***

Kemal Bey şimdi dış politika tarihine de el attı.Dedi ki:Osmanlı'dan değil,cumhuriyet dönemindensözediyor.İlahi Kemal Bey, elinin altında Amerika Birleşik Devletleri'nin CHP Büyükelçisi Ünal Çeviköz var, bari ona danışsaydın.(Yok bu akılları Ünal veriyorsa Boğaziçi rektörü ona siyasal bilimler diplomasını yutturur.) Demek ki 1948'dediye Ankara'ya sormuşlar.1956'da Cemal Abdünnasır, Adnan Menderes'ten aldığı gazla Süveyş Kanalı'na el koymuş.Menderesdemiş ama İngiltereve Fransa'nın kanala askerçıkarmasını engelleyememiş.1958'de Irak ordusu, bize sorduğu için, darbe yapıp Kral Faysal'ı devirmekten vazgeçmiş, Nuri Sait Paşa'nın cesedi sokaklarda sürüklenmemiş, paşa Zincirbozan Tesisleri'nde kendi güvenliği için tatil yapmaya gönderilmiş.1967'de ve 1973'te İsrail ordusu bizdediğimiz için yeni savaşlar çıkarıp kanala kadar dayanmamış.Saddam, bizden çok korktuğu için, önce İran'a sonra Kuveyt'e saldırmamış.Uslu uslu oturmuş.ABD, bizim onayımız olmadan hiçbir iş yapmayacağı için Irak'ı ele geçirmemiş.Bizim iznimiz olmadan Ortadoğu'da ne uçak uçmuş ne de kuş.Ama terbiyesiz PKK bize danışmadan bağımsızlık istemiş, bak neler olmuş...

***

Kemal Bey'in mangalında köfteler...

Çok içme Kemal Bey, bırak artık muhabbeti...

Ha gayret, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı tezini de çürüt.

İstanbul'u Atatürk almış olsun, sen de tarihe geç.

***

Neye niyet neye kısmet

"Cumhurbaşkanı olsaydım Çankaya Köşkü'nde tülbent müzesi açacaktım. Olamayınca müzeyi partimizde kurduk." Meral Akşener