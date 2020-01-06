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Bakan Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
BAKAN HULUSİ AKAR ABD'Lİ MEVKİDAŞI ESPER İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, ’taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Esper görüşmesinde, 'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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