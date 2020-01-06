İsrail basınını Türkiye korkusu sardı!

Türkiye'nin Libya hamilesi şer odaklarını oldukça rahatsız etti. İsrail’in en büyük gazetelerinden birisi olan The Jerusalem Post gazetesi Türkiye’nin Libya hamlesini “Osmanlı geri döndü” başlığıyla yorumladı.

Libya'daki çatışmalar ve iç savaş Türkiye gündemine bazen girerken 27 Kasım'da Libya ile varılan anlaşmalar ile birden Türkiye gündemine oturdu. Meydana gelen gelişmelerin yanı sıra dünyada da ses getiren Libya mutabakatına son olarak İsrail'deki en büyük gazetelerden olan The Jerusalem Post gazetesi de sessiz kalmadı. İtiraf niteliği taşıyan bir başlıkla yorumlayan İsrailli gazete Türkiye'nin Libya hamlesini "Osmanlı geri döndü!" başlığıyla yer verdi.

Haberde, Türkiye'nin son yıllarda Orta Doğu'da attığı önemli adımlar anlatılmakla birlikte Libya mutabakatı haberin asıl konusunu oluşturmaktadır.

'BÖLGEDEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ' İTİRAFI

Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) verdiği desteği ve meşru hükümetle vardığı iki anlaşmayı 'Türkiye'nin bu hamlesi, 1. Dünya Şavaşı'nın sona ermesinden bu yana görülmeyen etkiyi canlandırma girişimini temsil eden çok daha geniş bir mücadelenin bir parçası' şeklinde yorumladı. Ayrıca haberde 'Bugün Türkiye geri döndü. Gücünü Irak'ın Kuzeyine, Suriye'nin Kuzeyine, Libya ve hatta Körfez ve Somali gibi bölgelere taşındı.' ifadeleri ile sınır ötesinde atılan anlaşma ve protokollere de dikkat çekti.

Haber, Libya müzakerelerinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini 'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giderek artan küresel hedefleri var. Türkiye zaten Trablus'a insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gönderiyordu. Ama bölgedeki dengeleri bugüne kadar sarsmamışlardı.' ifadelerle itiraf ediyor.

"YUNAN VE RUMLARIN PLANLARI ÇÖPE GİTTİ"

Haberde ayrıca, Türkiye'nin karadaki dengeleri değiştirdiğini itiraf etmesinin yanı sıra Akdeniz'deki dengeleri de değiştirdiğini, imzalanan "Deniz Yetki Alanları" anlaşmasıyla gerçekleştiğini söylüyor. Türkiye'nin bu hamlesinin Yunanistan'ın ve Rum Yönetimi'nin ENI gibi şirketleri doğal gaz arama faaliyetleri için davet etmesinin önüne geçerek Akdeniz'deki planlarını baltaladığını vurguluyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine değinerek bölgedeki haklarını savunacağını ve bu mücadelede savunmasını artırmak için yerli İHA ve mühimmatları kullandığını söylüyor.

LİBYA HAMLESİ YENİ DÜNYA DÜZENİNİ SEMBOLÜ OLDU

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin denizlerdeki tarihi hamlelerini, Libya'ya asker gönderme kararı gibi tüm bu adımlar "Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana bir yüzyıl süren Türkiye'nin politikaları ışığında görülmelidir.' şeklinde ifade ediliyor.

Haber son olarak 'Türkiye'nin Libya'ya seferi, Orta Doğu'daki yeni dünya düzeninin sadece bir sembolü.' olduğunu belirtiyor.