7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?

7 Ocak Eskişehir kar tatili için gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. 7 Ocak Salı Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? İl genelinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Eskişehir’de de devam ediyor. Peki, Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. İşte yanıtı…

7 Ocak Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili için ilde yaşayan öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Eskişehir'de okullar tatil mi sorusu için vatandaşlar Valilik ve MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Eskişehir'deki yoğun kar yağışı etkisini gittikçe arttırıyor. Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Peki, 7 Ocak Eskişehir'de okullar tatil mi? İşte, Eskişehir yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı!

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (7 OCAK SALI)

Eskişehir kar tatili için resmi bir açıklama henüz yok. Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.