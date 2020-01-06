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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara veriliyor. Öğrencilerin okula gitmesinde zorluk yaşaması nedeniyle okullar tatil ediliyor. Peki, 7 Ocak hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte kar tatiline ilişkin son dakika gelişmeleri…
Giriş Tarihi: 06.01.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 20:30
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