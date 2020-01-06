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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…

7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara veriliyor. Öğrencilerin okula gitmesinde zorluk yaşaması nedeniyle okullar tatil ediliyor. Peki, 7 Ocak hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte kar tatiline ilişkin son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 06.01.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 20:30
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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…

Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? 7 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından yapılan kar tatili açıklamaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkisini gösteriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede kar tatili gündeme geldi. Okullar için yapılacak kar tatilleri duyuruları için gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi. Peki, 7 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte detaylar…

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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ? (7 OCAK)

Birçok il ve ilçeden art arda kar tatili açıklaması geliyor. İşte detaylar...

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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…

KONYA

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 7 Ocak Salı da tatil edildi.

Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Hadim ve Taşkent'te ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bugün tatil edilmişti.

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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…

SİVAS

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

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Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…

KÜTAHYA

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda tatil edilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Domaniç, Emet, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Tavşanlı ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.