05 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
TÜRKİYE'DEN HAFTER'İN SALDIRISINA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Yapılan açıklamada uluslararası camiaya çağrıda bulunuldu ve şu ifadeler kullanıldı: "Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir."

, "Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hafter askeri okula saldırdı! HAFTER ASKERİ OKULA SALDIRDI!

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

, MEŞRU ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE

Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.

Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

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