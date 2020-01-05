Son dakika: Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Yapılan açıklamada uluslararası camiaya çağrıda bulunuldu ve şu ifadeler kullanıldı: "Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir."
Dışişleri Bakanlığı, "Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TÜRKİYE, MEŞRU ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE
Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.
Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İran'ın iddiasına Türkiye'den yalanlama
- Komando ve özel kuvvetler Libya'da olacak
- Son anket sonucu açıklandı! Cumhur İttifakı...
- Alçaklara geçit vermedi! Şehit Fethi Sekin anısına...
- İran’da 900 yıllık Türk hakimiyeti
- "Annelerin eylemi terörün kalbine ok gibi saplandı"
- FETÖ’nün dili çözüldü! İşte FETÖ'nün sözlüğü...
- Bakanlık görüntüler az önce paylaştı
- Çölaşan'ın FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini düşünenlere...
- İmamoğlu'na çağrı! "Sesimizi duy"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS’siz Kızılay personel alımı müjdesi! En az 5 bin lira maaşla Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- İzmir’de deprem şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…
- Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?
- Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri ekrana kilitleyen 125.000 TL değerindeki soru!
- Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
- Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...
- En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması… Türkiye kaçıncı sırada?
- 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
- 2020 Dul ve yetim aylığı ne kadar? Zamlı dul ve yetim aylığı kaç lira oldu?
- Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?