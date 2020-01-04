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Hafter askeri okula saldırdı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
HAFTER ASKERİ OKULA SALDIRDI!

Son dakika haberi... 'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

detaylar gelecek...

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