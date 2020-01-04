Hafter askeri okula saldırdı!
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Son dakika haberi... Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.detaylar gelecek...
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