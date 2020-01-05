05 Ocak 2020, Pazar
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı , Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı , Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

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