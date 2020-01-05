DSİ 35 mühendis alımı yapacak! DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları…
DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ tarafından 35 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından DSHİ personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yayımlanan ilana göre personel alımları 8 Ocak’ta başlayacak. Alım yapılacak kadrolar yalnızca mühendislik kadrolarında olacak. Başvuru yapacak adayların 2018 KPSS sınavında P3 puan türünde en az 70 almış olması gerekiyor. İşte, DSİ personel alımı başvuru şartları…
DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ 35 mühendis alımı ilanının yayınlanmasının ardından ilan detaylarını araştıran vatandaşlar DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Alım Yapılacak ünvanlar; İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği, Makina Mühendisliği Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, uzaktan algılama, Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği, Elektrik Mühendisi veya Elektrik - Elektronik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Matematik Mühendisi, Meteoroloji Mühendisi olarak belirlendi. İşte, DSİ personel alımı başvuru şartları…
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