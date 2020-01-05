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İzmir'de korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM

: 'in Urla ilçesi açıklarında 01.11'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi:

detaylar gelecek...

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