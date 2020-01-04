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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİTİK TEMAS!

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı , ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan görüşmede önemli konulan ele alındı.

Dışişleri Bakanı , ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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