Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan görüşmede önemli konulan ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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