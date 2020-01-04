CHP'den uyuz vakalarına skandal açıklama!
Her fırsatta Türkiye'deki Suriyelilerin geri gönderilmesini isteyen CHP'den bir skandal daha. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'de su kesintilerinin arttığı bu dönemde uyuz vakalarının artmasını Suriyeli sığınmacılara bağladı. Konuyu Meclis'e de taşıyan Sertel, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısındaki artışın da bu hastalığın yaygınlaşmasında etkili olabileceğinin öne sürdü.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecileri geri göndermek isteyen CHP, bir bahane daha buldu.
Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar'da uyuz vakalarının iki kat arttığını belirtti.
Hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olduğunu söyleyen Sertel, vakalardaki artarak yaygınlaşmasının sebebini ise ülkedeki Suriyeli sığınmacılarının sayılarının çokluğuna bağladı.
Öte yandan aralık ayında 60 saatin üzerinde su kesintisi yaşayan İzmirliler, sağnak yağmuru fırsat bilerek ve soruna dikkat çekmek amacıyla sokaktaki birikinti suyla yıkanmıştı.
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