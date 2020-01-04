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CHP'den uyuz vakalarına skandal açıklama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
CHP'DEN UYUZ VAKALARINA SKANDAL AÇIKLAMA!

Her fırsatta 'deki Suriyelilerin geri gönderilmesini isteyen 'den bir skandal daha. CHP Milletvekili Atila Sertel, İzmir'de su kesintilerinin arttığı bu dönemde uyuz vakalarının artmasını Suriyeli sığınmacılara bağladı. Konuyu Meclis'e de taşıyan Sertel, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısındaki artışın da bu hastalığın yaygınlaşmasında etkili olabileceğinin öne sürdü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 'ye sığınan Suriyeli mültecileri geri göndermek isteyen , bir bahane daha buldu.

Milletvekili Atila Sertel, ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar'da uyuz vakalarının iki kat arttığını belirtti.

Hastalığın en önemli sebeplerinden birinin hijyene dikkat edilmemesi olduğunu söyleyen Sertel, vakalardaki artarak yaygınlaşmasının sebebini ise ülkedeki Suriyeli sığınmacılarının sayılarının çokluğuna bağladı.

Öte yandan aralık ayında 60 saatin üzerinde su kesintisi yaşayan İzmirliler, sağnak yağmuru fırsat bilerek ve soruna dikkat çekmek amacıyla sokaktaki birikinti suyla yıkanmıştı.

Susuz kalan İzmirliler yağmurlu havada sokakta banyo yaptı SUSUZ KALAN İZMİRLİLER YAĞMURLU HAVADA SOKAKTA BANYO YAPTI
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı İZMİRLİLERİN SU KESİNTİSİ İLE İMTİHANI
İzmir'deki su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı İZMİR'DEKİ SU KESİNTİSİ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

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