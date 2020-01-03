Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü hain Harun Çelik'in örgüt içinde görevi belli oldu
Arnavutluk'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Harun Çelik hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Çelik'in bir dönem örgüt içerisinde askerlerden sorumlu olarak görev yaptığına ilişkin tespitlere yer verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve MİT tarafından Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen şüpheli Çelik hakkında yürütülen soruşturmadaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Şüpheli Çelik hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin kendine ait telefon numarası üzerinden örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Çelik hakkında ifade veren iki itirafçının beyanlarına yer verilen sevk yazısında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Astsubay Z.O'nun beyanında, şüpheli Çelik ile her iki ayda bir görüştüklerini ve sohbet ettiklerini, itirafçı R.D'nin de Çelik'in kendisini örgüte ait yurtlara götürdüğünü ve örgütten maaş aldığını söylediği anlatıldı.
Yazıda, ayrıca şüpheli Çelik'in sahte vize ile Arnavutluk'tan Kanada'ya kaçmaya çalıştığının belirlendiği bilgisi de yer aldı.
Şüpheli Harun Çelik'in örgüte dair bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı belirtilen sevk yazısında, kaçma şüphesi ve atılı suçun katalog suçlardan olması dikkate alınarak şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talep edildi.
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