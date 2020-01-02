FETÖ’nün gizli istihbarat üssü nokta adres olarak tespit edildi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbarat bilgilerini temin edip gerektiğinde kullanmak üzere gizli bir teknik ofis açtığı ortaya çıktı. Çukurambar’da bulunan Vişnelik Rezidans’ta kurulan bu kozmik örgüt ofisinde devletin istihbari bilgilerini ulaşılacak şekilde bilgisayar sistemi kurulduğu belirlendi. Bu merkezde telefon dinlemesi bile yapıldığı anlaşıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'nın merkezi Çukurambar'da Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbarat bilgilerini temin edip gerektiğinde kullanmak üzere gizli bir teknik ofis açtığı ortaya çıktı.
Devlet kurumlarının bilgisayarlarına ulaşacak şekilde sistem kurup Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerinin temin edildiği, hatta telefon dinlemelerinin yapılabildiği bu ofisi örgütün MİT'ten sorumlu mahrem imamlarının yönettiği anlaşıldı.
OFİS TUTTULAR
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün MİT Mahrem Yapılanması 2013 yılında Ankara Vişnelik Rezidans'ta bir ofis tuttu. Ofisin başına o dönem MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olan Yasin Ugan getirildi. Örgütün mahrem yapılanmasında görevli Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu da bu ofiste yönetici vasfıyla görevlendirildi. Ofisten devletin istihbarat birimlerinin bilgisayarların erişim sağlanacak şekilde sistem kuruldu.
Örgüt bu kozmik merkezde Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin etmeye başladı. Türkiye genelindeki örgüt temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri kişilerle ilgili bu kozmik ofise başvuruyordu. Bilgiler Yasin Ugan'ın onayı çıkarsa örgüt temsilciliklerine gönderiliyordu.
YASA DIŞI DİNLEME BİLE YAPTILAR
Fetullahçı teröristler işi öyle ileri götürdüler ki, bu ofisten yasadışı telefon dinlemeleri dahi yaptılar. Örgütün Emniyet İstihbarat ve MİT'teki militanları bu ofise aynı anda 14 kişiyi dinleme imkânı sağladı. FETÖ'nün mahrem imamları yüzlerce kişiyi bu şekilde dinledi.
Çukurambar'da kurulan kozmik ofisi FETÖ'nün MİT'ten sorumlu Ankara Mahrem İmamı Yasin Ugan da itiraf etti. Ankara'da yakalandıktan sonra tutuklanan Ugan ifadesinde kozmik ofis hakkında şu bilgileri verdi:
"2013 yılında Çukurambar'da Vişnelik isimli rezidansta teknik bir ofis kuruldu. Ofisin sorumlusu bendim. O dönemde MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olarak faaliyette bulunuyordum. Bana bağlı olarak Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu faaliyet gösteriyordu. Yaptığımız şey örgüt adına Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin edip talep eden örgüt temsilcilerine teslim etmekti… Kurduğumuz sistem uzak bilgisayar vasıtasıyla devletin istihbari bilgilerine bağlıydı… Bu merkezden telefon dinleme de yapıyorduk. Aynı anda 14 kişiyi dinleme yetkisi verilmişti."
FETÖ'nün mahrem yapılanması imamlarından Yasin Ugan, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren gaybubet adı verilen FETÖ evlerinde saklandığını belirtti. Yasin Ugan, MİT'in diğer 3 mahrem imamı ile birlikte geçtiğimiz aylarda Ankara'da yakalanmıştı. Ugan'ın da aralarında bulunduğu 4 mahrem imam tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
26 YILDIR ÖRGÜT ADINA ÇALIŞIYOR
Ankara'da FETÖ'nün kurduğu kozmik ofisin başındaki mahrem imam Yasin Ugan, FETÖ ile 1993 yılında Konya'da Sabah Dershanesi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanıştığını, örgüt içerisinde kesintisiz 26 yıl faaliyet gösterdiğini belirtti. Örgüt adına Afyon, Mersin ve Adana'da faaliyet bulunduğunu kaydeden Ugan, 2012 yılında örgüt tarafından Adana iline MİT mahrem yapılanmasına öğretmen olarak atandığını, bir süre sonra örgütün MİT mahrem yapılanmasında Adana Bölge Temsilcisi olarak görevlendirildiğini söyledi. Ugan, ifadesine göre 2013 yılında ise MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilciğine getirildi. Ve ardından da kozmik ofisi yönetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Soylu'dan önemli açıklama
- FMV Işık Anaokulu’nda cinsel istismar davasında mahkemeden isyan ettiren karar
- TBMM'de tarihi gün! Cumhur İttifakı yetiyor
- İmamoğlu konuya duyarsız! İBB işçileri...
- İmamoğlu'dan yandaş ataması! Liyakat balonu söndü
- Altında rekor cari açığı düşürdü
- Türkiye'nin yerli otomobili Almanları panikletti
- Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Flaş gelişme
- TSK hainlere darbeyi indirdi! 72 terörist...
- İstanbul'da kar yağışı! Beyaza büründü...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?
- Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…
- Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
- Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?