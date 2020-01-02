FETÖ’nün gizli istihbarat üssü nokta adres olarak tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbarat bilgilerini temin edip gerektiğinde kullanmak üzere gizli bir teknik ofis açtığı ortaya çıktı. Çukurambar’da bulunan Vişnelik Rezidans’ta kurulan bu kozmik örgüt ofisinde devletin istihbari bilgilerini ulaşılacak şekilde bilgisayar sistemi kurulduğu belirlendi. Bu merkezde telefon dinlemesi bile yapıldığı anlaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'nın merkezi Çukurambar'da Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbarat bilgilerini temin edip gerektiğinde kullanmak üzere gizli bir teknik ofis açtığı ortaya çıktı.

Devlet kurumlarının bilgisayarlarına ulaşacak şekilde sistem kurup Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerinin temin edildiği, hatta telefon dinlemelerinin yapılabildiği bu ofisi örgütün MİT'ten sorumlu mahrem imamlarının yönettiği anlaşıldı.

OFİS TUTTULAR

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün MİT Mahrem Yapılanması 2013 yılında Ankara Vişnelik Rezidans'ta bir ofis tuttu. Ofisin başına o dönem MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olan Yasin Ugan getirildi. Örgütün mahrem yapılanmasında görevli Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu da bu ofiste yönetici vasfıyla görevlendirildi. Ofisten devletin istihbarat birimlerinin bilgisayarların erişim sağlanacak şekilde sistem kuruldu.

Örgüt bu kozmik merkezde Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin etmeye başladı. Türkiye genelindeki örgüt temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri kişilerle ilgili bu kozmik ofise başvuruyordu. Bilgiler Yasin Ugan'ın onayı çıkarsa örgüt temsilciliklerine gönderiliyordu.

YASA DIŞI DİNLEME BİLE YAPTILAR

Fetullahçı teröristler işi öyle ileri götürdüler ki, bu ofisten yasadışı telefon dinlemeleri dahi yaptılar. Örgütün Emniyet İstihbarat ve MİT'teki militanları bu ofise aynı anda 14 kişiyi dinleme imkânı sağladı. FETÖ'nün mahrem imamları yüzlerce kişiyi bu şekilde dinledi.

Çukurambar'da kurulan kozmik ofisi FETÖ'nün MİT'ten sorumlu Ankara Mahrem İmamı Yasin Ugan da itiraf etti. Ankara'da yakalandıktan sonra tutuklanan Ugan ifadesinde kozmik ofis hakkında şu bilgileri verdi:

"2013 yılında Çukurambar'da Vişnelik isimli rezidansta teknik bir ofis kuruldu. Ofisin sorumlusu bendim. O dönemde MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olarak faaliyette bulunuyordum. Bana bağlı olarak Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu faaliyet gösteriyordu. Yaptığımız şey örgüt adına Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin edip talep eden örgüt temsilcilerine teslim etmekti… Kurduğumuz sistem uzak bilgisayar vasıtasıyla devletin istihbari bilgilerine bağlıydı… Bu merkezden telefon dinleme de yapıyorduk. Aynı anda 14 kişiyi dinleme yetkisi verilmişti."

FETÖ'nün mahrem yapılanması imamlarından Yasin Ugan, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren gaybubet adı verilen FETÖ evlerinde saklandığını belirtti. Yasin Ugan, MİT'in diğer 3 mahrem imamı ile birlikte geçtiğimiz aylarda Ankara'da yakalanmıştı. Ugan'ın da aralarında bulunduğu 4 mahrem imam tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

26 YILDIR ÖRGÜT ADINA ÇALIŞIYOR

Ankara'da FETÖ'nün kurduğu kozmik ofisin başındaki mahrem imam Yasin Ugan, FETÖ ile 1993 yılında Konya'da Sabah Dershanesi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanıştığını, örgüt içerisinde kesintisiz 26 yıl faaliyet gösterdiğini belirtti. Örgüt adına Afyon, Mersin ve Adana'da faaliyet bulunduğunu kaydeden Ugan, 2012 yılında örgüt tarafından Adana iline MİT mahrem yapılanmasına öğretmen olarak atandığını, bir süre sonra örgütün MİT mahrem yapılanmasında Adana Bölge Temsilcisi olarak görevlendirildiğini söyledi. Ugan, ifadesine göre 2013 yılında ise MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilciğine getirildi. Ve ardından da kozmik ofisi yönetti.