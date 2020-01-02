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Firari FETÖ'cü Harun Çelik Arnavutluk’tan Türkiye'ye getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
FETÖ'CÜLERE BÜYÜK ŞOK! FİRARİ İSİM TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

yurtdışına kaçan ’cüleri bir bir yakalayıp geri getiriyor. Son olarak, FETÖ firarisi , Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ’tan Türkiye’ye getirildi.

firari 'cüleri adım adım izleyip bulundukları ülkelerden alıp Türkiye'ye getiriyor.

Buna son örnek, kaçtığı 'ta yakalanıp 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi 'ti.

Firari FETÖ'cü Harun Çelik Arnavutluk’tan Türkiye'ye getirildi FİRARİ FETÖ'CÜ HARUN ÇELİK ARNAVUTLUK’TAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

FETÖ'cü Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Arnavutluk'tan teslim alınıp uçakla Türkiye'ye getirildi.

İadesini engellemeye çalışan FETÖ'cülerin, Çelik'e bayılma numarası yapması için seslendiği bir video ortaya çıktı.

Arnavutluk Havaalanı'nda çekilen görüntülerde FETÖ'cülerin Çelik'in iadesini engellemek çabaladığı görülüyor.

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