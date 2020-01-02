Firari FETÖ'cü Harun Çelik Arnavutluk’tan Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
Türkiye yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri bir bir yakalayıp geri getiriyor. Son olarak, FETÖ firarisi Harun Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi.
Türkiye firari FETÖ'cüleri adım adım izleyip bulundukları ülkelerden alıp Türkiye'ye getiriyor.
Buna son örnek, kaçtığı Arnavutluk'ta yakalanıp 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik'ti.
FETÖ'cü Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Arnavutluk'tan teslim alınıp uçakla Türkiye'ye getirildi.
İadesini engellemeye çalışan FETÖ'cülerin, Çelik'e bayılma numarası yapması için seslendiği bir video ortaya çıktı.
Arnavutluk Havaalanı'nda çekilen görüntülerde FETÖ'cülerin Çelik'in iadesini engellemek çabaladığı görülüyor.
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